В Башкирии начали выдавать автономные пожарные извещатели с GSM-модулем

В случае задымления помещения сигнал поступает на мобильный телефон. Если в течение некоторого времени никто не ответит на вызов, то сигнал о задымлении автоматически направляется в пожарную охрану.

Напомним, Глава Башкортостана в экспериментальном режиме поручил установить пожарные извещатели в домах и квартирах инвалидов и маломобильных жителей в некоторых районах республики. Определены четыре пилотные зоны – это Благовещенский, Ишимбайский, Стерлитамакский и Татышлинский районы. В общей сложности на территории этих местностей проживает 1347 граждан, попадающих под указанные категории.