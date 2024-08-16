В Башкирии воспитанники профильной смены «Время первых» встретились с участником СВО

В Шаранском районе воспитанники профильной смены «Время первых» встретились с участником СВО с позывным «Агидель». Он ушел добровольцем в марте и попал в мотострелковую роту. Прошел боевое слаживание. В июле получил пулевое ранение. Рассказанная на уроке мужества история впечатлила до глубины души, потрясла и детей, и взрослых.
Перед воспитанниками лагеря также выступил ветеран боевых действий Минлифагил Саитов. Он рассказал о гуманитарной работе в районе. И подарил средней школе №2 села Шаран осколок танкового снаряда. Социальный координатор филиала Госфонда «Защитники Отечества» по Шаранскому району Гульнара Кариева рассказала о мерах поддержки участников спецоперации. Накануне из села в зону СВО был отправлен 21 гумконвой.