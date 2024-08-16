В Башкирии в Абзелиловском районе прошел круглый стол с жителями

Сохранение башкирского языка, выделение земельных участков, строительство клубов, ФАПов, больниц и школ. Об этом и не только жители Абзелиловского района смогли поговорить с первым заместителем руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике. Азат Бадранов во время трёхдневной рабочей поездки встретился за круглым столом с активистами всех сельсоветов.
Пока здесь ещё только котлован, но, взглянув на паспорт объекта, можно понять, какое здание здесь построят к концу следующего года. Детская поликлиника станет подарком не только для жителей села Аскарово, но и других населенных пунктов Абзелиловского района.
А первичную медицинскую помощь можно получить в своём селе. В Башкортостане по инициативе главы региона продолжается работа по обновлению и открытию новых ФАПов.
Отдав больше половины жизни любимому делу, медали «За трудовую доблесть», почетные грамоты Республики Башкортостан и благодарности, подписанные Радием Хабировым, сельчане получили из рук первого заместителя руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике Азата Бадранова. Во время рабочей поездки он встретился с жителями всех 15 сельсоветов Абзелиловского района. За круглым столом с активистами обсуждались не только успехи, достигнутые в районе за последние пять лет, но и поднимались проблемные вопросы. Например, о строительстве новых школ, в которых есть необходимость. Запретных тем не было.
В районе продолжаются работы по строительству и ремонту сельских домов культуры, газификации населенных пунктов, активно привлекаются инвестиции, в том числе и в туризм. Сами жители также готовы вкладываться в экономическое развитие малой родины, открывая свои предприятия и мастерские. Азат Бадранов рассказал, на какие меры поддержки они могут рассчитывать.
Сельчане также поддержали инициативу одного из активистов по созданию выставочного зала Ахмата Лутфуллина. Народный художник СССР родился в Абзелиловском районе. И своим творчеством внёс неоценимый вклад в развитие башкирской живописи. Местным властям было дано поручение проработать вопрос и представить проект Главе Башкортостана.
На круглых столах обсудили и помощь республики участникам СВО и членам их семей. Жители села вносят свой вклад в общую победу, помогая формировать гуманитарные конвои. В Башкортостане действуют порядка 40 мер поддержки военнослужащих и их родных. Одна из них — жилищные сертификаты, которые Азат Бадранов вручил жёнам бойцов. Среди тех, кто отметит долгожданное новоселье, также многодетные семьи, семьи, воспитывающие особенного ребенка, и дети-сироты.
С особым вниманием во время встреч с активистами прислушивались к аксакалам района. Говорили не только о духовном — поддержке культуры, строительстве мечетей, но и насущном — увеличении контроля за выпасом коров и лошадей, которые нередко становятся причиной смертельных ДТП на трассах, выделению земельных участков сельчанам.
И работа в таком формате будет продолжена, в том числе и в виде реализации поручений. В ближайшее время в муниципалитет будут направлены представители профильных министерств, чтобы точечно отработать каждое обращение активистов сельсоветов.