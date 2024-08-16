В Башкирии в Абзелиловском районе прошел круглый стол с жителями

Сохранение башкирского языка, выделение земельных участков, строительство клубов, ФАПов, больниц и школ. Об этом и не только жители Абзелиловского района смогли поговорить с первым заместителем руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике. Азат Бадранов во время трёхдневной рабочей поездки встретился за круглым столом с активистами всех сельсоветов.

Пока здесь ещё только котлован, но, взглянув на паспорт объекта, можно понять, какое здание здесь построят к концу следующего года. Детская поликлиника станет подарком не только для жителей села Аскарово, но и других населенных пунктов Абзелиловского района.

Здесь будет совершенно новое оборудование, на котором можно ставить точные диагнозы. Будет блок реанимации, диагностические кабинеты, УЗИ, томографы. Владимир Кулешов, руководитель проекта

А первичную медицинскую помощь можно получить в своём селе. В Башкортостане по инициативе главы региона продолжается работа по обновлению и открытию новых ФАПов.

У нас в деревне 1200 жителей, и работает даже стоматологический кабинет. Спасибо за это нашей администрации. Сария Нигматуллина, ветеран здравоохранения, жительница с. Ишкулово

Отдав больше половины жизни любимому делу, медали «За трудовую доблесть», почетные грамоты Республики Башкортостан и благодарности, подписанные Радием Хабировым, сельчане получили из рук первого заместителя руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике Азата Бадранова. Во время рабочей поездки он встретился с жителями всех 15 сельсоветов Абзелиловского района. За круглым столом с активистами обсуждались не только успехи, достигнутые в районе за последние пять лет, но и поднимались проблемные вопросы. Например, о строительстве новых школ, в которых есть необходимость. Запретных тем не было.

У нас в этом году на полтора метра произошёл обвал фундамента школы. И во время встречи нам сказали, что построят новую школу. Это положительный результат. Рената Казакаева, жительница д. Амангильдино

В районе продолжаются работы по строительству и ремонту сельских домов культуры, газификации населенных пунктов, активно привлекаются инвестиции, в том числе и в туризм. Сами жители также готовы вкладываться в экономическое развитие малой родины, открывая свои предприятия и мастерские. Азат Бадранов рассказал, на какие меры поддержки они могут рассчитывать.

Готовы помочь в развитии дома войлока. Совместно с администрацией. Первое, на что мы можем повлиять, это гранты главы республики. Составьте заявку, напишите, на следующий год деньги выделим. Либо на следующий год должны заработать субсидии для ремесленников. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике

Сельчане также поддержали инициативу одного из активистов по созданию выставочного зала Ахмата Лутфуллина. Народный художник СССР родился в Абзелиловском районе. И своим творчеством внёс неоценимый вклад в развитие башкирской живописи. Местным властям было дано поручение проработать вопрос и представить проект Главе Башкортостана.

На круглых столах обсудили и помощь республики участникам СВО и членам их семей. Жители села вносят свой вклад в общую победу, помогая формировать гуманитарные конвои. В Башкортостане действуют порядка 40 мер поддержки военнослужащих и их родных. Одна из них — жилищные сертификаты, которые Азат Бадранов вручил жёнам бойцов. Среди тех, кто отметит долгожданное новоселье, также многодетные семьи, семьи, воспитывающие особенного ребенка, и дети-сироты.

У нас четверо детей, мы многодетная семья. Муж уже два года служит по контракту. Спасибо администрации района за такую помощь, это большая поддержка для таких больших семей. Татьяна Сафонова, супруга участника СВО

С особым вниманием во время встреч с активистами прислушивались к аксакалам района. Говорили не только о духовном — поддержке культуры, строительстве мечетей, но и насущном — увеличении контроля за выпасом коров и лошадей, которые нередко становятся причиной смертельных ДТП на трассах, выделению земельных участков сельчанам.

С народом нужно всегда встречаться, это полезно, чтобы узнать, чем дышат люди. Это здесь только проявляется. И, по-моему, все остались довольны. Все смогли свои интересующие вопросы и проблемы озвучить. Ответами довольны, спасибо. Мухаррям Биишев, житель д. Ишбулдино

Формат прямой коммуникации, на мой взгляд, он самый действенный и необходимый. Потому что не в тиши кабинетной становится понятно, как люди живут, а непосредственно на этих выездах. Работа в поле всегда ценилась выше, чем тихая кабинетная работа. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике