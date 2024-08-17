«Это праздник нашей культуры»: Радий Хабиров о фестивале «Купец 2.0» в Стерлитамаке

В Стерлитамаке состоялось открытие фестиваля гостеприимства. Мероприятие «Купец 2.0» проводится уже в четвертый раз. Это праздник единства, дружбы народов и традиций купечества. Участников мероприятия приветствовал глава республики. Радий Хабиров отметил масштабность культурного форума. Некогда городской фестиваль сейчас развивается на международном уровне и принимает гостей из других стран.

Корзинки, лапти, подстаканники. Мастерица из Стерлитамака сейчас на пенсии, но без дела не сидит. С детства она увлекается плетением из бересты — верит, что береза обладает целебной силой.

Я сначала режу бересту, кору, чищу ее внутри, это в самом центре. Вот режу ее и плету. Нина Агищук, участница фестиваля

Таких умельцев на ярмарке собралось немало. Кто-то вышивает узоры на сумках, кто-то мастерит украшения, а кто-то вяжет. 330 ремесленников представили товары на любой вкус.

Состав — есть чисто шерсть, есть полушерсть. Во-первых, чисто шерсть подороже идет, кто хочет, можно чисто шерсть сделать. Если не хочет, допустим, можно полушерсть. Потому что шерсть не все любят, она же колется. Гульнара Загидуллина, участница фестиваля

Это из палантинов шьется платье. Выкраиваем из палантинов, потом шьем. Это артистам на заказ, девчата, которые на сцене выступают, заказывают. Мне очень нравится из пуха создавать вот такие дизайнерские изделия. Зиля Яркова, участница фестиваля

Место для проведения фестиваля было выбрано не случайно. Именно здесь, в историческом центре города, до начала 20 века проводились купеческие ярмарки. Через Стерлитамак были проложены важные торговые пути, например, Оренбургский тракт.

В этот раз площадка фестиваля расширилась. Помимо площади, в праздновании задействованы реконструированные набережные Стерли и Соляной пристани, а также центральная улица города. Здесь состоялось шествие в национальных костюмах от участников из девяти регионов России, а также Республик Беларусь и Казахстан. Гостей мероприятия поприветствовал Радий Хабиров.

Фестиваль замечателен тем, что он уходит корнями вглубь нашей истории. Это праздник нашей культуры, и, что очень важно, это праздник единства, многонациональной дружбы нашей республики и нашей страны. Я сегодня хотел поблагодарить стерлитамакцев за гостеприимство, за такую теплую организацию замечательного фестиваля, куда уже с каждым годом приезжает все больше делегаций и из иностранных государств, и из наших регионов России. Радий Хабиров