«Это праздник нашей культуры»: Радий Хабиров о фестивале «Купец 2.0» в Стерлитамаке

В Стерлитамаке состоялось открытие фестиваля гостеприимства. Мероприятие «Купец 2.0» проводится уже в четвертый раз. Это праздник единства, дружбы народов и традиций купечества. Участников мероприятия приветствовал глава республики. Радий Хабиров отметил масштабность культурного форума. Некогда городской фестиваль сейчас развивается на международном уровне и принимает гостей из других стран.
Корзинки, лапти, подстаканники. Мастерица из Стерлитамака сейчас на пенсии, но без дела не сидит. С детства она увлекается плетением из бересты — верит, что береза обладает целебной силой.
Таких умельцев на ярмарке собралось немало. Кто-то вышивает узоры на сумках, кто-то мастерит украшения, а кто-то вяжет. 330 ремесленников представили товары на любой вкус.
Место для проведения фестиваля было выбрано не случайно. Именно здесь, в историческом центре города, до начала 20 века проводились купеческие ярмарки. Через Стерлитамак были проложены важные торговые пути, например, Оренбургский тракт.
В этот раз площадка фестиваля расширилась. Помимо площади, в праздновании задействованы реконструированные набережные Стерли и Соляной пристани, а также центральная улица города. Здесь состоялось шествие в национальных костюмах от участников из девяти регионов России, а также Республик Беларусь и Казахстан. Гостей мероприятия поприветствовал Радий Хабиров.
А в рамках деловой программы фестиваля прошел День креативных индустрий. Это первое подобное мероприятие для Башкортостана. Оно направлено на продвижение творчества в разных сферах жизни республики. Представители моды, кино, музыки, дизайна, урбанистики и культурного наследия выдвинули предложение, по которым были составлены.