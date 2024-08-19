В Башкирии в преддверии учебного года проверяют школьный транспорт

В Нефтекамске перед началом учебного года проверили школьный транспорт. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями прокуратуры осмотрели автобусы.
По требованиям сиденья должны быть оборудованы исправными ремнями безопасности. В школьном автобусе обязательно наличие медицинских аптечек и огнетушителей. Снаружи должны быть опознавательные знаки. Состояние и здоровье водителей также должно быть на строгом контроле.
В случае выявления недостатков и несоответствий требованиям дается время на их устранение. Затем проводится повторный осмотр транспорта. Такая работа проходит по всей республике.