В Башкирии в преддверии учебного года проверяют школьный транспорт

В Нефтекамске перед началом учебного года проверили школьный транспорт. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями прокуратуры осмотрели автобусы.

По требованиям сиденья должны быть оборудованы исправными ремнями безопасности. В школьном автобусе обязательно наличие медицинских аптечек и огнетушителей. Снаружи должны быть опознавательные знаки. Состояние и здоровье водителей также должно быть на строгом контроле.