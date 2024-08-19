В Уфе открылся полигон по отработке навыков высотных работ

В Башкортостане открылся современный полигон для проведения практических занятий работающих на высоте в ограниченном пространстве. Он расположен в Уфимском Межотраслевом институте охраны труда, экологии и безопасности на производстве. На открытом учебно-тренировочном полигоне еженедельно оттачивают свое мастерство порядка 100 работников различных организаций региона.
В Башкирском межотраслевом институте каждый поступающий связан с работой на высоте: от установки рекламных баннеров и чистки кондиционеров до ремонта воздушных судов и эвакуации пострадавших. На этом открытом учебно-тренировочном полигоне участники проходят десятки различных испытаний. Преодолевают препятствия для того, чтобы избежать несчастных случаев и травм.
Филюс Ибрагимов работает в аэропорту «Уфа» уже 6 лет. Он ремонтирует воздушные суда. Как отмечает мужчина, при выполнении одного и того же задания техника безопасности забывается, поэтому такие учения имеют важное значение.
Благодаря открытому полигону здесь еженедельно организовывают занятия с группами по 15 человек. Это сотрудники различных предприятий, работающих на территории региона.
Цель каждой мастерской — повышение профессиональных компетенций, что, в свою очередь, будет способствовать снижению травматизма на рабочем месте и уровня рисков, связанных с человеческим фактором.