В Уфе открылся полигон по отработке навыков высотных работ

В Башкортостане открылся современный полигон для проведения практических занятий работающих на высоте в ограниченном пространстве. Он расположен в Уфимском Межотраслевом институте охраны труда, экологии и безопасности на производстве. На открытом учебно-тренировочном полигоне еженедельно оттачивают свое мастерство порядка 100 работников различных организаций региона.

В Башкирском межотраслевом институте каждый поступающий связан с работой на высоте: от установки рекламных баннеров и чистки кондиционеров до ремонта воздушных судов и эвакуации пострадавших. На этом открытом учебно-тренировочном полигоне участники проходят десятки различных испытаний. Преодолевают препятствия для того, чтобы избежать несчастных случаев и травм.

Филюс Ибрагимов работает в аэропорту «Уфа» уже 6 лет. Он ремонтирует воздушные суда. Как отмечает мужчина, при выполнении одного и того же задания техника безопасности забывается, поэтому такие учения имеют важное значение.

Благодаря открытому полигону здесь еженедельно организовывают занятия с группами по 15 человек. Это сотрудники различных предприятий, работающих на территории региона.