В Башкирии открыли памятник, посвященный погибшим участникам ВОВ

В деревне Урняк открыли памятник, посвященный погибшим участникам Великой Отечественной войны. Его возвели в рамках благотворительной акции «Память жива», инициированной главой республики, и в преддверии 80-летнего юбилея Победы. На открытие приехали представители Правительства республики, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, жители сел и деревень Илишевского сельсовета.
На плитах высечены имена жителей сел Урняк, Карасевка и Шиханы, которые отправились защищать Родину от фашистов и сложили головы на поле боя. Сотрудники аппарата Правительства перевели свой однодневный заработок для воздвижения мемориала защитникам.
На открытии сельчане почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы. Многие пришли на открытие памятника с портретами своих отцов и дедов, которые отдали жизнь за Родину. Азамат Абдрахманов также вручил государственные и правительственные награды активным жителям, которые внесли вклад в установку мемориала и развитие малой Родины.