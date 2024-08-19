В Башкирии открыли памятник, посвященный погибшим участникам ВОВ

В деревне Урняк открыли памятник, посвященный погибшим участникам Великой Отечественной войны. Его возвели в рамках благотворительной акции «Память жива», инициированной главой республики, и в преддверии 80-летнего юбилея Победы. На открытие приехали представители Правительства республики, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, жители сел и деревень Илишевского сельсовета.

На плитах высечены имена жителей сел Урняк, Карасевка и Шиханы, которые отправились защищать Родину от фашистов и сложили головы на поле боя. Сотрудники аппарата Правительства перевели свой однодневный заработок для воздвижения мемориала защитникам.

Они сохранили нашу родину, сохранили суверенитет, поэтому мы одни из первых, кто поддержали инициативу главы республики и реализовали данный проект. Азамат Абдрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, руководитель аппарата правительства Республики Башкортостан