Радий Хабиров встретился с бизнесменами в Межвузовском кампусе

В этом году государством на поддержку предпринимательства выделено порядка миллиарда рублей. Почти половина — на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и индивидуальной инициативы». Радий Хабиров сегодня встретился с бизнесменами МСП.

Общение было неформальным в формате «вопрос — ответ». Участники интересовались мерами поддержки, предлагали свои идеи развития проектов. Несмотря на непростую ситуацию на политической арене, количество субъектов МСП в регионе растет. Если сравнить с прошлым годом, их стало больше на 5,5%.