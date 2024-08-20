Бойцы из Башкирии отправились в зону СВО после двухнедельного отпуска

Бойцы из Башкортостана после двух недель отдыха вновь отправились на передовую выполнять поставленные задачи. Провожали отпускников традиционно на площадке перед спорткомплексом «Уфа-Арена». На площадку централизованной отправки прибыл и представитель ЦДУМ России, имам-хатыб первой соборной мечети Уфы Ислам-хазрат.
В родные края бойцы приехали большим составом, поэтому и на место дислокации возвращаются несколькими автобусами. С собой на передовую берут не только личные вещи, но и посылки для сослуживцев.
После торжественного построения с напутственными словами к бойцам обратился заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов. Он недавно вернулся из командировки в зону СВО, куда сопровождал 130-й гуманитарный конвой от республики, посетив несколько десятков подразделений.
Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, выросла до 1 млн 200 тысяч рублей. Президент страны Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тыс. руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 заключат контракт для службы в зоне СВО. А с 10 июля этого года сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова. Контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 65 лет. Подписать соглашение имеют право не служившие ранее граждане, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.
Желающие подписать контракт могут задать интересующие вопросы по номеру 122 ситуационного центра или +7 (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора +7 (347) 248-29-31.