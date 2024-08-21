В Уфе по вине пьяного водителя столкнулись несколько автомобилей

Накануне в Советском районе Уфы произошла авария с участием нетрезвого водителя. Предварительно установлено, что 40-летний мужчина за рулем «Киа Рио» следовал по улице 50 лет СССР в сторону проспекта Октября и столкнулся с автомобилями «Мазда» и «Киа Спортейдж».

Как сообщает пресс-служба ГАИ Уфы, в результате ДТП пострадали 12-летний мальчик и две 9-летние девочки, которые находились в «Мазде». Они госпитализированы.

По итогам проведения медосвидетельствования установлено, что водитель «Киа Рио» был пьян. В отношении нарушителя составили административный материал, машину поместили на спецстоянку.

По факту ДТП начато разбирательство.