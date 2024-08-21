Не все приглашенные звезды российской эстрады выступят на юбилее Уфы

Звезды российской эстрады Гарик Сукачев и Юрий Антонов не будут участвовать в программе празднования 450-летнего юбилея башкирской столицы. Их концерты перенесли на другое время.

Об этом сообщил замглавы администрации Уфы Денис Ганиев информагентству «Башинформ». И все же в главном концерте у Русдрамтеатра, который состоится вечером 31 августа, выступят Олег Газманов и Полина Гагарина. В этом же концерте примут участие Екатерина Гусева и Дмитрий Харатьян. Они исполнят патриотические песни с оркестром Нацгвардии.