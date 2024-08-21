Ветеран ВОВ из Уфы отмечает 100-летний юбилей

В Уфе 100-летний рубеж преодолел участник Великой Отечественной войны Иван Овчинников. Со знаменательной датой его поздравил глава Октябрьского района столицы Сергей Плотников. Он поинтересовался самочувствием именинника, вручил открытки от Президента России и Главы Башкортостана, цветы и сладкие подарки.

Юбиляр к вниманию не привык, но сегодня день особенный. Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Кузьмичу исполнилось 100 лет. Опыта много. За спиной – век жизни и история, в которой были и война, и мир. Иван Кузьмич – участник военных действий против Японии. Был призван в 1943 году рядовым в артиллерийский полк. Участвовал в Маньчжурской операции. Но о военном времени никогда особо не рассказывал.

В 1950 году демобилизовали, с того момента началась его мирная жизнь в Уфе. С супругой Иван Овчинников воспитал двух дочерей. Он мечтал связать жизнь с географией, но судьба завела в трамвайное депо, где устроился мастером тяговых подстанций. Именно там и пригодились его золотые руки. Способность починить любую технику ценили и родные, и соседи. Его жизненный принцип прост: ни дня без дела. И по сей день Иван Кузьмич ювелирно работает паяльником, много читает и разгадывает кроссворды.