В Уфе планируют облегчить работу учителей

Как освободить учителей от заполнения десятков отчетов, обсудили сегодня в Уфе на городском августовском совещании. Столица Башкортостана динамично развивается: строится жилье, появляются новые микрорайоны, а вместе с ними детские сады и школы.

Ещё на этапе планирования важно продумать социальную инфраструктуру новых жилых районов и выстроить системную работу, чтобы дети были вовлечены и в спортивные занятия, и в культурные. Нужно решить и кадровый вопрос. И как можно освободить время учителей от объемной работы в десятках систем мониторинга, порой дублирующих друг друга.