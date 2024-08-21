В Уфе планируют облегчить работу учителей

Как освободить учителей от заполнения десятков отчетов, обсудили сегодня в Уфе на городском августовском совещании. Столица Башкортостана динамично развивается: строится жилье, появляются новые микрорайоны, а вместе с ними детские сады и школы.
Ещё на этапе планирования важно продумать социальную инфраструктуру новых жилых районов и выстроить системную работу, чтобы дети были вовлечены и в спортивные занятия, и в культурные. Нужно решить и кадровый вопрос. И как можно освободить время учителей от объемной работы в десятках систем мониторинга, порой дублирующих друг друга.
Глава столичной администрации Ратмир Мавлиев предложил учредить новую награду «Почётный педагог города Уфы» с премиальной выплатой в 50 000 рублей. Впервые она будет вручена в День учителя.