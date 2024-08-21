Радий Хабиров обсудил с главами сельсоветов развитие муниципалитетов

На площадке военно-патриотического парка Радий Хабиров принял участие в образовательном семинаре для глав городских и сельских поселений. Участники говорили в целом о развитии территорий. Обозначая задачи на ближайшую перспективу, руководитель региона сделал особый акцент на поддержку специальной военной операции и помощь членам семей участников СВО.

Что касается непосредственно муниципалитетов, в будущем необходимо работать над развитием территорий и обеспечением экономической устойчивости, отметил Радий Хабиров.

В каждом районе можно найти интересные локации и объекты, которые будут привлекать гостей из нашей республики и других регионов страны. Это тоже значимая часть развития экономики и социальной сферы муниципалитетов.

Радий Хабиров
уфавсердце
Пенальти