Радий Хабиров обсудил с главами сельсоветов развитие муниципалитетов

На площадке военно-патриотического парка Радий Хабиров принял участие в образовательном семинаре для глав городских и сельских поселений. Участники говорили в целом о развитии территорий. Обозначая задачи на ближайшую перспективу, руководитель региона сделал особый акцент на поддержку специальной военной операции и помощь членам семей участников СВО.
Что касается непосредственно муниципалитетов, в будущем необходимо работать над развитием территорий и обеспечением экономической устойчивости, отметил Радий Хабиров.