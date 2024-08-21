Из Башкирии в зону СВО доставили спецпосылку для бойца с позывным «Крот»

Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, выросла до 1 млн 200 тысяч рублей. Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. А с 10 июля сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова. Контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 65 лет. Подписать соглашение имеют право не служившие ранее граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование.