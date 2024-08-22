В Башкирии выявили случай туляремии

В Башкирии выявили первый случай туляремии, или «малой чумы». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Случай заболевания выявили в Агидели. Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий и дополнительный зоо-энтомологический мониторинг. Очаг долгое время был не активен. Отмечается, что последний случай туляремии зарегистрирован в 2019 году.