Срок выплат 300 тысяч рублей уфимцам-контрактникам продлен до конца года

Администрация башкирской столицы продлила до конца текущего года срок предоставления единовременной выплаты размером 300 тысяч рублей. Ее могут получить граждане, которые заключили контракт с Минобороны страны для службы в зоне проведения спецоперации.

Соответствующие изменения в порядок предоставления меры поддержки утвердил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Ранее на такие выплаты могли рассчитывать граждане, зарегистрированные в Уфе и заключившие контракт до 31 августа этого года.