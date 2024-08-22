Срок выплат 300 тысяч рублей уфимцам-контрактникам продлен до конца года

Администрация башкирской столицы продлила до конца текущего года срок предоставления единовременной выплаты размером 300 тысяч рублей. Ее могут получить граждане, которые заключили контракт с Минобороны страны для службы в зоне проведения спецоперации.
Соответствующие изменения в порядок предоставления меры поддержки утвердил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Ранее на такие выплаты могли рассчитывать граждане, зарегистрированные в Уфе и заключившие контракт до 31 августа этого года.
Таким образом, жители Башкирии, заключившие контракт с министерством обороны, с учетом федеральных и региональных надбавок получат разовую выплату в размере 1 млн 205 тысяч рублей.