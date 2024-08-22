Боец СВО из Башкирии получил звание Героя России

Никита Петров, участник специальной военной операции из Хайбуллинского района Башкирии, получил звание Героя России.
Заслуженную награду офицеру вручил лично министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов.
О вручении награды в своих социальных сетях рассказал руководитель Хайбуллинского района Рустам Шарипов. Он подчеркнул, что Петров находится на военной службе с 2013 года и служит с достоинством. На Родине восхищаются подвигами бойца и ждут его дома с Победой.
Напомним, в Башкирии по поручению главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.
Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.