В Башкирии прошел первый слет работающей молодежи

Мероприятие в парке «Патриот» объединило 200 молодых специалистов. Для них в течение дня прошли увлекательные лекции, стратегическая сессия. С трудящейся молодежью встретился и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Руководитель республики ответил на вопросы участников и подчеркнул необходимость проведения таких мероприятий.
27 предприятий. 203 участника. Помимо возраста, этих юношей и девушек объединяет любовь к труду. Все они стали участниками первого Слета работающей молодежи Башкортостана. Мероприятие призвано наладить взаимодействие подрастающего поколения с органами власти республики.
Вы мне интересны тем, что вы работаете. Вы созидаете вашими руками, вашими головами. Тут и рабочие, и инженеры есть, и уже достигшие каких-то определенных должностей на ваших предприятиях. И в то же время я знаю, что вы не просто отдаете себя работе. Помимо этого, вы еще занимаетесь много чем полезным. Полезным для людей, для нашей республики делом. Это вызывает уважение. Мне кажется, в вашем прекрасном возрасте действительно так и надо жить.Радий Хабиров
Полезные активности для молодежи стартовали с самого утра. Ребята приняли участие в лекциях и стратегических сессиях с участием экспертов.
Здесь мы рассказываем о тех мерах государственной поддержки, которые существуют для молодых людей. Рассказываем о тех проектах, в которые наши ребята могли бы включиться и полезно проводить свой культурно-спортивный досуг, находить возможности для самореализации. И, собственно говоря, узнавать о тех социальных лифтах, которые могли бы быть им полезны с точки зрения нахождения своей новой профессиональной траектории.Вито Сабиров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по молодёжной политике
Помощь предприятиям, поддержка молодых семей, тонкости проведения молодежных конкурсов. Радий Хабиров ответил на каждый вопрос и сам узнал больше о представителях подрастающего поколения.
Я истинное удовольствие получил. Очень легко, очень комфортно, прямо удовольствие получил. Такие они замечательные, с достоинством, с уважением, уже и очень зрело рассуждают. Здорово, я счастлив и очень доволен, что такая встреча была.Радий Хабиров
Работу на ведущих предприятиях Башкортостана многие юноши и девушки совмещают с волонтерской деятельностью. Десять добровольцев получили почетные знаки и благодарность.
Помогать людям, помогать окружающим для меня всегда было очень важным, интересным, мне всегда это нравилось. Всегда старалась привлечь к этому своих окружающих, близких, друзей. И, попав в большую организацию, нашла очень большое количество единомышленников.Регина Чиркова, ведущий инженер службы развития производственной системы АО «Транснефть-Урал»
Со следующего года работа с трудящейся молодежью предприятий станет приоритетом нового нацпроекта «Молодежь и дети», который анонсировал президент России Владимир Путин. А значит, подобные мероприятия будут проводить чаще. Идея для следующего слета трудящейся молодежи уже есть. Его проведут в туристическом месте. Один из вариантов — территория государственного заповедника «Шульган-таш».