В Башкирии прошел первый слет работающей молодежи

Мероприятие в парке «Патриот» объединило 200 молодых специалистов. Для них в течение дня прошли увлекательные лекции, стратегическая сессия. С трудящейся молодежью встретился и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Руководитель республики ответил на вопросы участников и подчеркнул необходимость проведения таких мероприятий.

27 предприятий. 203 участника. Помимо возраста, этих юношей и девушек объединяет любовь к труду. Все они стали участниками первого Слета работающей молодежи Башкортостана. Мероприятие призвано наладить взаимодействие подрастающего поколения с органами власти республики.

Вы мне интересны тем, что вы работаете. Вы созидаете вашими руками, вашими головами. Тут и рабочие, и инженеры есть, и уже достигшие каких-то определенных должностей на ваших предприятиях. И в то же время я знаю, что вы не просто отдаете себя работе. Помимо этого, вы еще занимаетесь много чем полезным. Полезным для людей, для нашей республики делом. Это вызывает уважение. Мне кажется, в вашем прекрасном возрасте действительно так и надо жить.

Радий Хабиров

Полезные активности для молодежи стартовали с самого утра. Ребята приняли участие в лекциях и стратегических сессиях с участием экспертов.

Здесь мы рассказываем о тех мерах государственной поддержки, которые существуют для молодых людей. Рассказываем о тех проектах, в которые наши ребята могли бы включиться и полезно проводить свой культурно-спортивный досуг, находить возможности для самореализации. И, собственно говоря, узнавать о тех социальных лифтах, которые могли бы быть им полезны с точки зрения нахождения своей новой профессиональной траектории.

Вито Сабиров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по молодёжной политике
Фото №1 - В Башкирии прошел первый слет работающей молодежи

Помощь предприятиям, поддержка молодых семей, тонкости проведения молодежных конкурсов. Радий Хабиров ответил на каждый вопрос и сам узнал больше о представителях подрастающего поколения.

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Я истинное удовольствие получил. Очень легко, очень комфортно, прямо удовольствие получил. Такие они замечательные, с достоинством, с уважением, уже и очень зрело рассуждают. Здорово, я счастлив и очень доволен, что такая встреча была.

Радий Хабиров

Работу на ведущих предприятиях Башкортостана многие юноши и девушки совмещают с волонтерской деятельностью. Десять добровольцев получили почетные знаки и благодарность.

Помогать людям, помогать окружающим для меня всегда было очень важным, интересным, мне всегда это нравилось. Всегда старалась привлечь к этому своих окружающих, близких, друзей. И, попав в большую организацию, нашла очень большое количество единомышленников.

Регина Чиркова, ведущий инженер службы развития производственной системы АО «Транснефть-Урал»

Со следующего года работа с трудящейся молодежью предприятий станет приоритетом нового нацпроекта «Молодежь и дети», который анонсировал президент России Владимир Путин. А значит, подобные мероприятия будут проводить чаще. Идея для следующего слета трудящейся молодежи уже есть. Его проведут в туристическом месте. Один из вариантов — территория государственного заповедника «Шульган-таш».

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