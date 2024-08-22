В Башкирии прошел первый слет работающей молодежи

Вы мне интересны тем, что вы работаете. Вы созидаете вашими руками, вашими головами. Тут и рабочие, и инженеры есть, и уже достигшие каких-то определенных должностей на ваших предприятиях. И в то же время я знаю, что вы не просто отдаете себя работе. Помимо этого, вы еще занимаетесь много чем полезным. Полезным для людей, для нашей республики делом. Это вызывает уважение. Мне кажется, в вашем прекрасном возрасте действительно так и надо жить.

Радий Хабиров