Жители Башкирии продолжают ездить с выгодой благодаря предложению от СБП

Работа, а также детские развивающие кружки в разных частях города. Мариям часто ездит в общественном транспорте. Уже больше двух месяцев она пользуется предложением от Системы быстрых платежей, благодаря которому в нашей республике оплата поездок по транспортной карте стала выгоднее.

Предложением я начала пользоваться сразу, регулярно пополняю свою транспортную карту через Систему быстрых платежей. Здорово, что у нас есть такие выгодные акции. 5% кешбэка позволяют мне экономить до 1000 рублей ежемесячно.

Специальное предложение действует до конца сентября этого года. Пополнить счет карты «Алга» через СБП можно онлайн, буквально в несколько кликов, а кешбэк 5% вернется на счет рублями в течение минуты. Сделать это просто: на главной странице приложения «Транспортная карта «Алга» выбрать карту для пополнения или подключения проездного билета и способ оплаты — СБП. А для возврата кешбэка зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Уже через несколько минут можно совершать поездки.