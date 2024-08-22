Жители Башкирии продолжают ездить с выгодой благодаря предложению от СБП

Жители республики Башкортостан продолжают ездить с выгодой по транспортной карте благодаря предложению от Системы быстрых платежей. Для кешбэка в 5% необходимо пополнять транспортную карту в приложении «Транспортная карта «Алга» — через Систему быстрых платежей (СБП).

Работа, а также детские развивающие кружки в разных частях города. Мариям часто ездит в общественном транспорте. Уже больше двух месяцев она пользуется предложением от Системы быстрых платежей, благодаря которому в нашей республике оплата поездок по транспортной карте стала выгоднее.

Предложением я начала пользоваться сразу, регулярно пополняю свою транспортную карту через Систему быстрых платежей. Здорово, что у нас есть такие выгодные акции. 5% кешбэка позволяют мне экономить до 1000 рублей ежемесячно.

Мариям Курбангалеева

Специальное предложение действует до конца сентября этого года. Пополнить счет карты «Алга» через СБП можно онлайн, буквально в несколько кликов, а кешбэк 5% вернется на счет рублями в течение минуты. Сделать это просто: на главной странице приложения «Транспортная карта «Алга» выбрать карту для пополнения или подключения проездного билета и способ оплаты — СБП. А для возврата кешбэка зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Уже через несколько минут можно совершать поездки.

Фото №1 - Жители Башкирии продолжают ездить с выгодой благодаря предложению от СБП

Многие жители региона уже привыкли оплачивать покупки и совершать переводы при помощи Системы быстрых платежей. Теперь они могут применить уже знакомый и удобный способ оплаты для пополнения транспортной карты и транспортного приложения на Карте жителя «Алга, Башкортостан», а также покупки проездных билетов.

Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК

Полные правила предоставления кешбэка можно узнать на сайте www.vamprivet.ru и в мобильном приложении «Привет!».

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