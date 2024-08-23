В уфимском аэропорту задержали пьяного пассажира

Представитель транспортной организации обратился в линейный отдел полиции уфимского аэропорта. С его слов, пассажир рейса «Уфа – Норильск» был пьян – с резким запахом алкоголя и шаткой походкой.

Представители авиакомпании приняли решение не пускать 53-летнего жителя Краснодарского края в самолет: он нарушал общественный порядок.

Нарушителя доставили в линейный отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».