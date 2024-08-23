Бойцы СВО получили от жителей Башкирии внедорожник

Из Башкирии до участников спецоперации из нашего региона доехал очередной гуманитарный конвой. С гуманитарной миссией в зону СВО отправился глава администрации Агидели Денис Ирназаров.

Жители города, а также предприниматели и активисты передали нашим бойцам автомобиль УАЗ, инструменты, продукты и личные вещи. Мэр города во время своего визита пообщался с воинами, поинтересовался их службой. Они с радостью поблагодарили агидельцев за поддержку и передали приветы.

Держатся наши защитники достойно. Передают привет и благодарят за заботу, помощь и моральную поддержку. Денис Ирназаров, глава администрации г.Агидели

Он также отметил, что по пути побывал в легендарном мемориальном комплексе Саур-Могила.

В 2014 году на этой же героической высоте подвиги совершили те, кто защищал Донбасс уже в сегодняшних реалиях. Здесь как нигде чувствуется взаимосвязь времён и поколений. Сегодня у нас есть свои герои — те, кто снова стоит на защите Родины и вносит достойный вклад в нашу будущую Победу. Победа будет за нами! Денис Ирназаров, глава администрации г.Агидели

Добавим, в Башкирии по поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.