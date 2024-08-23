В Башкирии прошел «Журфест-2024»

«Журфест-2024» в третий раз собрал на базе отдыха «Звездный» Караидельского района журналистов Башкортостана. Фестиваль приурочили к Году семьи, поэтому его главной темой стало созвучное название — «Медиасемья». Представители федеральных, республиканских, районных и городских изданий и телевидения, а также радио- и интернет-сообществ поделились друг с другом опытом и новыми идеями.

Хоть и не в кадре, но всё так же — в костюме и при параде. Лица телеканалов не узнать невозможно. Альфия Аминева, ведущая и редактор «Новостей», рассказывает о главных событиях в республике уже почти два десятилетия. Ее, как и других журналистов, наградили почетной грамотой и пожелали успехов в такой нелегкой, но важной профессии.

Традиционная летняя встреча «Журфест» объединила на одной площадке работников СМИ и печати со всей республики и не только — приехали гости из других регионов России. Для участников организовали образовательную, культурную и спортивную программы.

Корреспонденты, фотографы, редакторы, корректоры, бухгалтеры — их успехи не остались незамеченными. На мастер-классе с федеральными экспертами участники фестиваля обсудили влияние медиа, цифровых технологий и искусственного интеллекта на информирование и общение людей друг с другом. Среди спикеров — Роман Серебряный.

Кроме обсуждения своей сферы деятельности, работники СМИ и печати успели разгрузиться в будний день — одним из способов стал квест, а также развлекательная программа и спортивные состязания, по итогам которых победителей наградили грамотами.

Представители межрайонных творческих объединений представили свои стенды. Внимание гостей особо привлекла выставка Северного МТО, в который входят редакции СМИ трёх городов и девяти районов. Особенность в том, что русские пословицы и поговорки буквально воплотили в жизнь — на примере блюд.

Итогом фестиваля стала церемония подписания соглашения между Союзом журналистов Башкортостана и Союзом журналистов Кубани. Ранее наша республика подписала соглашения с Союзом журналистов новых присоединенных республик — ЛНР и ДНР.