В Башкирии увековечили память погибших участников СВО

В Иглинском районе увековечили память погибших участников СВО. Николая Максимова и Давида Погосян. Мемориальные доски установили на стене школы в селе Чуваш-Кубово, где учились бойцы. Почтить их память пришли родственники, друзья, односельчане и ветераны боевых действий. За проявленное мужество и героизм во время специальной военной операции Давид Погосян был награждён Орденом мужества посмертно.