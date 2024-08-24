В Башкирии увековечили память погибших участников СВО

В Иглинском районе увековечили память погибших участников СВО. Николая Максимова и Давида Погосян. Мемориальные доски установили на стене школы в селе Чуваш-Кубово, где учились бойцы. Почтить их память пришли родственники, друзья, односельчане и ветераны боевых действий. За проявленное мужество и героизм во время специальной военной операции Давид Погосян был награждён Орденом мужества посмертно.
По завершению траурного митинга в одном из классов местной школы состоялись информационные консультации для членов семей участников специальной военной операции, где в формате «Вопрос — ответ» родственники военнослужащих получили ответы на все интересующие вопросы.