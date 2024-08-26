Отец из Башкирии преодолевает тысячи километров, чтобы обнять сына в зоне СВО

Недавно из зоны проведения специальной военной операции вернулся житель Кугарчинского района Арсен Рустамович Я. Как рассказывает корреспондент издания «Кугарчинские вести» Анастасия Васильева, он уже в пятый раз по собственному желанию отправляется в зону боевых действий с гуманитарным грузом.

Там, на передовой, у Арсена Рустамовича служит его сын Марсель. Каждый раз мужчина преодолевает тысячи километров, чтобы увидеть его, обнять и убедиться, что он жив и здоров.

Не всегда, конечно, удается увидеть Марселя: то он на позиции, то я еду в других направлениях. Вот только, 16 августа, приехал из последней поездки. Туда – сутки, обратно чуть дольше – часов 28. Туда обычно быстрее: едешь с мыслями, что там тебя очень ждут, что вот-вот после длительной разлуки увидишь своего ребенка. Нога сама поджимает педаль газа. Беру с собой или волонтера, или кого другого. Вдвоем веселее. Арсен Рустамович, отец добровольца СВО из Башкирии

По словам Арсена Рустамовича, сначала он на своем «Ситроене С5» возил только продукты и теплые вещи. Теперь же – рацию, квадрокоптеры, станции. Жители района помогают кто чем может, не жалея времени и средств. Отец солдата рассказал, что как только началась частичная мобилизация, Марсель отправился на фронт добровольцем. Его позывной – «Камчатка». Дома его ждет 8-летняя дочка Эльвина. В начале этого года бойца наградили медалью имени генерала Шаймуратова. Уже трижды он приходил в родное село в краткосрочный отпуск. И каждый раз торопился вернуться обратно, «за ленточку», где он так нужен своим боевым товарищам.

Арсен Рустамович рассказал, что все ребята каждый раз очень ждут гуманитарный груз из Башкирии.

Радость, вы не представляете. Все домашнее: вкусные соленья, масло сливочное настоящее, деревенское, чак-чак и тушенка, приготовленные с любовью земляками. Всего и не перечислишь. Спасибо тем, кто собирает, готовит, привозит! Арсен Рустамович, отец добровольца СВО из Башкирии

Такие истории лишний раз доказывают, что любовь родителей не знает границ. Арсен Рустамович с супругой Гульнас Насыровной искренне верят в то, что уже совсем скоро их Марсель вернется домой, а в стране наконец наступит прежняя мирная жизнь.

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. В Башкирии по поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.