Коллектив артистов из Башкирии отправил дрон своим коллегам в зону СВО

Артисты Сибайского концертно-театрального объединения приобрели дрон и средство подавления БПЛА, сообщает администрация Сибая в своем телеграм-канале. Оборудование передадут артистам, которые сейчас служат по контракту в зоне спецоперации.

По мнению и.о. директора Сибайского КТО Юнира Калимуллина, эта аппаратура важна не только для выполнения боевых задач, но и для спасения жизней военнослужащих.

На передовую эту посылку доставит боец, который сейчас находится в Сибае в краткосрочном отпуске. Он отметил, что дроны в настоящее время – очень эффективное средство в борьбе с противником.

В условиях СВО дроны используются для поиска и отслеживания противника, а также могут уничтожить его. Это универсальное устройство, которое и для охраны применяется: охватывает большую площадь, замечает все движения и даёт возможность взглянуть на себя со стороны, то есть оценить, насколько мы незаметны для противника. Боец СВО, который повезет посылку

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.