Коллектив артистов из Башкирии отправил дрон своим коллегам в зону СВО

Артисты Сибайского концертно-театрального объединения приобрели дрон и средство подавления БПЛА, сообщает администрация Сибая в своем телеграм-канале. Оборудование передадут артистам, которые сейчас служат по контракту в зоне спецоперации.
По мнению и.о. директора Сибайского КТО Юнира Калимуллина, эта аппаратура важна не только для выполнения боевых задач, но и для спасения жизней военнослужащих.
На передовую эту посылку доставит боец, который сейчас находится в Сибае в краткосрочном отпуске. Он отметил, что дроны в настоящее время – очень эффективное средство в борьбе с противником.
Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.
Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.
Фото: telegram-канал администрации Сибая