Башкирия вошла в число наиболее комфортных для жизни регионов

Наш регион стал лауреатом I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в номинации «Лучший регион по развитию малых городов и исторических поселений». Об этом в своих социальных сетях написал Глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что итоги участия были подведены в Калуге на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Награды получили лучшие регионы по итогам пяти лет работы.
Общее количеств благоустроенных общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за последние пять лет – 683, в работе — еще более 120.
Фото: Радий Хабиров, ТГ