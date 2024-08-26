Башкирия вошла в число наиболее комфортных для жизни регионов

Наш регион стал лауреатом I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в номинации «Лучший регион по развитию малых городов и исторических поселений». Об этом в своих социальных сетях написал Глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что итоги участия были подведены в Калуге на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Награды получили лучшие регионы по итогам пяти лет работы.    

Фото №1 - Башкирия вошла в число наиболее комфортных для жизни регионов

Приятно, что Башкортостан вошел в их число. Нам действительно есть чем гордиться. Башкортостан занимает 3-е место в стране по количеству победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — 29 проектов за пять лет. Это позволило нам привлечь на благоустройство 4 млрд рублей из федерального бюджета. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Общее количеств благоустроенных общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за последние пять лет – 683, в работе — еще более 120.

Мы привели в порядок парки, набережные в разных городах республики, вдохнули новую жизнь в общественные пространства, наполнили их новыми смыслами. У нас получилось создать новые точки притяжения, которые радуют местных жителей и гостей. Благодарю Институт развития городов и сел Башкортостана, министерство ЖКХ республики, неравнодушных жителей и всех, кто причастен к этой победе.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: Радий Хабиров, ТГ

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