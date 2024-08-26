Башкирия вошла в число наиболее комфортных для жизни регионов

Наш регион стал лауреатом I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в номинации «Лучший регион по развитию малых городов и исторических поселений». Об этом в своих социальных сетях написал Глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что итоги участия были подведены в Калуге на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Награды получили лучшие регионы по итогам пяти лет работы.