В башкирский Стерлитамак отправят новые троллейбусы

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе руководитель региона Радий Хабиров поручил выделить Стерлитамаку 10 новых современных троллейбусов.
Он отметил, что у города очень изношенный троллейбусный парк. При этом электротранспорт играет огромную роль в его инфраструктуре. Также Глава республики подчеркнул, что еще несколько десятков этого вида электротранспорта поступит в Уфу.
Напомним, ранее башкирская столица получила 10 троллейбусов марки «Горожанин». Они уже работают на маршрутах №№ 13 и 16.