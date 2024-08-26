В Уфе скончался мужчина, пострадавший во время взрыва на газопроводе

В Уфе в Республиканском ожоговом центре скончался мужчина, пострадавший во время пожара на газопроводе на нефтеперерабатывающем заводе в Стерлитамаке. Об этом информирует Минздрав Башкирии.

За жизнь еще двоих пострадавших продолжают бороться врачи, один из них до сих пор находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.