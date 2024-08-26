Еще один глава района Башкирии побывал у раненных на СВО земляков

Бойцы из Башкирии, которые служат в зоне проведения специальной военной операции, получили гуманитарный груз с личными посылками, масксетями, продуктами и запчастями для колесной техники.
С гуманитарной миссией в зону СВО отправилась делегация из Чекмагушевского района, а также глава администрации муниципалитета Реканс Ямалеев.
Отметим, колонна с гуманитарным конвоем заезжала в расположения подразделений, где служат воины из Чекмагушевского района. Кроме того, колонна побывала в Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республиках.
Фото: глава администрации Чекмагушевского района Реканс Ямалеев, ТГ