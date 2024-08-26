Еще один глава района Башкирии побывал у раненных на СВО земляков

Бойцы из Башкирии, которые служат в зоне проведения специальной военной операции, получили гуманитарный груз с личными посылками, масксетями, продуктами и запчастями для колесной техники.

Фото №1 - Еще один глава района Башкирии побывал у раненных на СВО земляков

С гуманитарной миссией в зону СВО отправилась делегация из Чекмагушевского района, а также глава администрации муниципалитета Реканс Ямалеев.

Повидались с мобилизованными ребятами и контрактниками, передали посылки, пообщались, узнали их потребности. Наши участники СВО с нетерпением ждут каждую встречу. Главное для них — не только получить то, что необходимо для службы, но и увидеться с земляками, приехавшими из родного Чекмагушевского района. На обратном пути заехали в госпитали и навестили раненых бойцов. Все они находятся под наблюдением опытных врачей, чувствуют себя хорошо, идут на поправку. 

Реканс Ямалеев, глава администрации Чекмагушевского района

Отметим, колонна с гуманитарным конвоем заезжала в расположения подразделений, где служат воины из Чекмагушевского района. Кроме того, колонна побывала в Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республиках.

Фото: глава администрации Чекмагушевского района Реканс Ямалеев, ТГ

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