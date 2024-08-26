Еще один глава района Башкирии побывал у раненных на СВО земляков

Повидались с мобилизованными ребятами и контрактниками, передали посылки, пообщались, узнали их потребности. Наши участники СВО с нетерпением ждут каждую встречу. Главное для них — не только получить то, что необходимо для службы, но и увидеться с земляками, приехавшими из родного Чекмагушевского района. На обратном пути заехали в госпитали и навестили раненых бойцов. Все они находятся под наблюдением опытных врачей, чувствуют себя хорошо, идут на поправку.

Реканс Ямалеев, глава администрации Чекмагушевского района