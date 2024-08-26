В Башкирии стартовали школьные ярмарки

Сейчас в республике пора школьных ярмарок. Родители готовят детей к 1 сентября. Сборы ребенка в школу похожи на сложный квест, из него им нужно выйти победителями. А именно, уложиться в запланированные суммы без ущерба качеству. Форму для школьников родители стараются выбирать по стандарту — светского типа и выдержанной в деловом стиле.

Дышащая, комфортная, без эффекта катышек, по приемлемой цене. И главное, чтоб нравилось самой. Такую форму ищет себе школьница. В этом сарафане и переднике девушке придется ходить весь день. При выборе одежды ей важно, чтобы комплект смотрелся строго и стильно одновременно, соответствующе восьмикласснице. Кроме формы, Самире нужно успеть купить еще много всего.

Семья уже успела побывать во многих магазинах. Всё нужное нашли в одном из торговых центров. Как признаются Васильевы, здесь самый большой выбор и цены «не кусаются». Однако неожиданно дорогой покупкой оказался ортопедический портфель для сестер — по 10 тысяч рублей каждый.

Как признаются родители, мальчика одеть дороже. В основном это касается костюмов. Самый бюджетный комплект обойдется в чуть больше четырех тысяч рублей. В то время как стоимость платья для девочки почти вдвое меньше.

А в списке покупок еще немало вещей. Нужна и спортивная форма, и обувь, и тетради, и канцелярия, нередко и учебники. И не все семьи могут позволить себе полностью собрать ребенка в школу.