Эксперты объяснили лидерство Башкирии в рейтинге развития городов

Башкирия стала победителем I Национальной премии в сфере формирования городской среды. Победа была одержана в номинации «Лучший регион по развитию малых городов и исторических поселений» по итогам последних пяти лет.
Башкирия занимает третье место по числу финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Регион от этого смог привлечь порядка 4 миллиардов федеральных средств на благоустройство. К слову, всего за 5 лет с помощью «ФКГС» нацпроекта «Жилье и городская среда» было благоустроено 683 общественных территории, а уже в этом году планируется благоустроить ещё 120.
Директор Института развития городов Башкирии Ольга Сарапулова подчеркивает, что в этом плане речь идет уже не о благоустройстве, а о комплексной перезагрузке городов.
— Этому вопросу внимание уделялось с самого начала работы Главы Башкирии Радия Хабирова. И конкурс стал лишь одним из многих инструментов по преобразованию. Ресурсы, привлеченные управленческой командой, дали огромный импульс для развития. Даже сложно выбрать наиболее яркий пример, потому что каждый город, на мой взгляд, преобразился до неузнаваемости. В каждом малом городе Башкирии теперь есть свое уникальное общественное пространство, которое отражает его идентичность и культуру. И самое главное, что идет реагирование на запросы жителей, при разработке каждого проекта мы уделяем время обсуждению и проведению семинаров, чтобы понять потребности людей, — рассказала Ольга Сарапулова.
В числе показательных проектов она назвала такие города, как Агидель, Мелеуз, Ишимбай и Дюртюли.
— Там появилась совершенно новая инфраструктура, уникальная не только для этих городов, но и для всей республики в целом. Один из ярких и титулованных наших проектов — площадка на базе ранее заброшенного пивзавода в Дюртюлях, получившая многие всероссийские премии как лучшее молодежное пространство. Город «ожил», и республика может по праву гордиться такой точкой притяжения, в том числе и для уличных видов спорта, для неформальной культуры со стрит-артом и тематическим фестивалем, — объяснила Ольга Сарапулова.
Кроме того, эксперт отмечает, что у Башкирии есть невероятно огромный потенциал для внутреннего туризма.
– Например, Николо-Березовка вдохновила на благоустройство доисторического поселения и объектов культурного наследия на прилегающей территории, удалось привлечь инвесторов. И теперь проект в Краснокамском районе признан во всем велосообществе России, насладиться ландшафтами и покататься сюда приезжают со всей страны. Другой точкой роста у нас стал Бирск, чью трансформацию вообще сложно переоценить. Бирск побеждал в конкурсе два раза: в первый раз мы перестраивали историческую площадь, которая была превращена в парковку. Мы вернули, по сути, исторический центр городу, воссоздали атмосферу. И сейчас Бирск — республиканский центр проведения фестивалей — «Бирское яблоко», День семьи, любви и верности. Отсюда вытекает и развитие малого бизнеса, создание рабочих мест для сервисной экономики. Ну и, конечно, Белорецк с нашей знаменитой лестницей, – рассказала Ольга Сарапулова.
Руководитель регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РБ Анатолий Дубовский считает, что победы в конкурсах подобного уровня способствуют укреплению здоровой конкуренции между муниципалитетами.
– В целевые программы по развитию благоустройства городской среды Башкирия попала в качестве пилотного региона, и с приходом управленческой команды Радия Хабирова, когда федеральные власти решили ориентироваться только на целевые профильные программы, республикой было принято решение развивать еще и дворовые территории. Мы начали работать комплексно, и именно такой подход дает сегодня хорошие результаты. К работе подключились все муниципалитеты, и это стимулирует здоровую конкуренцию, когда, видя реализацию проектов в Бирске, например, администрации других районов тоже хотят видеть подобные общественные пространства у себя и стремятся участвовать. Так общими усилиями преображаются наши города и села, – уверен Анатолий Дубовский.
Руководитель Центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин отмечает, что сейчас города ведут борьбу за человеческий капитал.
– Главное, что людям становится комфортно, безопасно и интересно жить в городской среде. Башкирия — лидер в этом. Все наши парки, скверы и другие общественные пространства — часть большой работы, которую делает управленческая команда республики. Сюда относятся и межвузовский кампус Евразийского НОЦ в Уфе, и особая экономическая зона «Алга», и наши технопарки, где появляются новые предприятия. Так закладывается надежный фундамент для экономического роста, для роста благополучия жителей. Причем речь далеко не только о столице. К примеру, в Бирске мы попадаем в совершенно уникальную среду купеческого города — красивого, классного, интересного. Бирск сегодня и Бирск 200 лет назад — два совершенно разных города. Сегодня это город, куда хочется приезжать и возвращаться. Как и Белорецк, Янаул и многие другие города. По всей Башкирии создаются классные точки притяжения людей, куда можно поехать на выходные с семьей и отдохнуть. Конечно, здесь заслуга Главы РБ и всей управленческой команды региона, Института развития городов с его прекрасными кадрами. Без их видения, ресурсов и возможностей этого бы не случилось, – рассказал Валериан Гагин.