Эксперты объяснили лидерство Башкирии в рейтинге развития городов

– Главное, что людям становится комфортно, безопасно и интересно жить в городской среде. Башкирия — лидер в этом. Все наши парки, скверы и другие общественные пространства — часть большой работы, которую делает управленческая команда республики. Сюда относятся и межвузовский кампус Евразийского НОЦ в Уфе, и особая экономическая зона «Алга», и наши технопарки, где появляются новые предприятия. Так закладывается надежный фундамент для экономического роста, для роста благополучия жителей. Причем речь далеко не только о столице. К примеру, в Бирске мы попадаем в совершенно уникальную среду купеческого города — красивого, классного, интересного. Бирск сегодня и Бирск 200 лет назад — два совершенно разных города. Сегодня это город, куда хочется приезжать и возвращаться. Как и Белорецк, Янаул и многие другие города. По всей Башкирии создаются классные точки притяжения людей, куда можно поехать на выходные с семьей и отдохнуть. Конечно, здесь заслуга Главы РБ и всей управленческой команды региона, Института развития городов с его прекрасными кадрами. Без их видения, ресурсов и возможностей этого бы не случилось, – рассказал Валериан Гагин.