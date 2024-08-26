В Башкирии будут устранять цифровое неравенство

50 новых школьных автобусов, устранение цифрового неравенства и ход уборочной кампании. Об этом и не только говорили на оперативном совещании в правительстве республики. Радий Хабиров дал ряд поручений, в том числе и по результатам встречи с лауреатами премии «Отцовская доблесть», которая прошла на той неделе. В ходе совещания уже традиционно наградили участника СВО.

В свои 28 Никита Валиев уже прошел самые горячие точки спецоперации. Уроженец села Амзя на СВО — с самого начала. Офицер служит в Псковской 76 десантно-штурмовой дивизии. Кавалер 3 орденов мужества из рук главы Башкортостана получил и высшую республиканскую награду — Орден генерала Шаймуратова. Радий Хабиров дал военнослужащему самое главное поручение — вернуться домой живым.

28 лет, ещё парень, даже детей нет, с супругой пришёл. Я это Правительству говорю и главам муниципалитетов. Вот эти парни выполняют свой долг. Давайте каждый свой долг будет выполнять тоже. Радий Хабиров

Основная часть совещания началась с разбора обращений, которые поступили во время встречи с победителями премии «Отцовская доблесть». Проблема с получением инвалидности, волокита и очередь за соцуслугами, а также системный вопрос — люди с ограниченными возможностями здоровья по достижении совершеннолетия вынуждены доказывать свою инвалидность уже перед военкоматом. Радий Хабиров поручил профильным министерствам разобраться в озвученных проблемах.

У меня одна просьба. Разберите эту ситуацию. Радий Хабиров

У нас в этом году федеральные Минцифры совместно с Минобороны запускают государственный информационный ресурс военного учёта. Соответственно, в наших военкоматах будут работать с октября месяца. Мы провели работы по предоставлению сведений в эту систему со стороны Минздрава, Минобразования. Геннадий Разумикин, министр цифрового развития Государственного управления Республики Башкортостан

Продолжая тему, глава Минцифры рассказал, как в республике устраняется цифровое неравенство. За 5 лет доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, выросла с 77,5 до 90,4%. Операторы построили и модернизировали до стандарта 4G более 7000 базовых станций. Совсем скоро стабильную связь наладят и на дороге «Уфа-Инзер-Белорецк» на участке от села Архангельское.

Хорошая работа. Мы существенно продвинулись в этой части. Спасибо операторам, которые обеспечивают сотовой связью наши дороги. При этом важно не останавливаться на достигнутом, ставить задачи на дальнейшую перспективу. Радий Хабиров

По числу поручений нынешнее совещание можно назвать рекордным. Глава республики поставил задачу организовать пожарное депо в селе Мурсалимкино Салаватского района и отремонтировать дороги в ряде деревень Илишевского и Нуримановского районов, а также города Учалы. Построить тротуар от села Алкино до парка «Патриот» и привести в порядок уфимский парк имени Мажита Гафури для занятий лыжным спортом.

В малых городах и в райцентрах действительно проходит определённый этап обновления. Но работы ещё много. И важнейшим элементом стратегии «Башкортостан 3.0» станет завершение преображения всех крупных населённых пунктов нашей республики. Радий Хабиров

На носу новый учебный год. За парты сядет рекордное за последнее время число первоклашек — 48 тысяч. Как рассказал министр образования, учащихся начальных классов продолжат бесплатно обеспечивать горячим питанием, в том числе специальным для диабетиков, аллергиков, а также безглютеновое и безмолочное меню. Из 31 школы, находящейся на ремонте, 6 распахнут свои двери уже 2 сентября.

Ко Дню знаний в Башкортостане откроют шесть обновлённых школ в Уфе, Кумертау, Стерлитамаке, а также в Баймакском, Абзелиловском и Бижбулякском районах. В республике завершили подготовку учебных заведений к новому учебному году. Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан