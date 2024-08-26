В Башкирии будут устранять цифровое неравенство

50 новых школьных автобусов, устранение цифрового неравенства и ход уборочной кампании. Об этом и не только говорили на оперативном совещании в правительстве республики. Радий Хабиров дал ряд поручений, в том числе и по результатам встречи с лауреатами премии «Отцовская доблесть», которая прошла на той неделе. В ходе совещания уже традиционно наградили участника СВО.
В свои 28 Никита Валиев уже прошел самые горячие точки спецоперации. Уроженец села Амзя на СВО — с самого начала. Офицер служит в Псковской 76 десантно-штурмовой дивизии. Кавалер 3 орденов мужества из рук главы Башкортостана получил и высшую республиканскую награду — Орден генерала Шаймуратова. Радий Хабиров дал военнослужащему самое главное поручение — вернуться домой живым.
Основная часть совещания началась с разбора обращений, которые поступили во время встречи с победителями премии «Отцовская доблесть». Проблема с получением инвалидности, волокита и очередь за соцуслугами, а также системный вопрос — люди с ограниченными возможностями здоровья по достижении совершеннолетия вынуждены доказывать свою инвалидность уже перед военкоматом. Радий Хабиров поручил профильным министерствам разобраться в озвученных проблемах.
Продолжая тему, глава Минцифры рассказал, как в республике устраняется цифровое неравенство. За 5 лет доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, выросла с 77,5 до 90,4%. Операторы построили и модернизировали до стандарта 4G более 7000 базовых станций. Совсем скоро стабильную связь наладят и на дороге «Уфа-Инзер-Белорецк» на участке от села Архангельское.
По числу поручений нынешнее совещание можно назвать рекордным. Глава республики поставил задачу организовать пожарное депо в селе Мурсалимкино Салаватского района и отремонтировать дороги в ряде деревень Илишевского и Нуримановского районов, а также города Учалы. Построить тротуар от села Алкино до парка «Патриот» и привести в порядок уфимский парк имени Мажита Гафури для занятий лыжным спортом.
На носу новый учебный год. За парты сядет рекордное за последнее время число первоклашек — 48 тысяч. Как рассказал министр образования, учащихся начальных классов продолжат бесплатно обеспечивать горячим питанием, в том числе специальным для диабетиков, аллергиков, а также безглютеновое и безмолочное меню. Из 31 школы, находящейся на ремонте, 6 распахнут свои двери уже 2 сентября.
А вот аграрии в последние дни уходящего лета стараются наверстать упущенное. Пока убрано 10% от общих площадей. По прогнозу, на этой неделе на большей части территории республики ожидается сухая и теплая погода. А это значит — время ускорить темпы уборочной кампании.