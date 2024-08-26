В телекомпании Ишимбая обновили оборудование благодаря ППМИ

В Ишимбайской телекомпании обновили оборудование благодаря программе поддержки местных инициатив: закупили дата-видео, три камеры, два световых прибора и аудиомикшер. Общая стоимость проекта — полтора миллиона рублей, большую часть составили субсидии, остальную дополнили из местного бюджета, помогли спонсоры и горожане. Улучшенное телевещание позволило привлечь больше зрителей. И даже организовать прямую трансляцию хоккейного матча.

Всего в Ишимбайском районе по программе поддержки местных инициатив реализовали 103 проекта. Общая сумма составила более 130 млн рублей. Благодаря проекту удалось благоустроить территорию у памятника участникам Великой Отечественной войны в селе Нижнеарметово.

А в Старотураево решили дорожный вопрос. Сейчас трудно поверить, но раньше этот участок был усеян ухабами и выбоинами. Сельчане лишний раз не выезжали, либо старались запланировать сразу несколько дел. Программа поддержки местных инициатив позволила решить вопрос раз и навсегда.