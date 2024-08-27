Радий Хабиров показал Дворец борьбы, почти готовый к открытию

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях разместил фото Дворца борьбы, который готовится к открытию. Он отметил, что спортивный объект получился уникальным – и внешне, и по своему наполнению, и выразил надежду, что дети, которые будут здесь заниматься, их тренеры и родители останутся довольны.
Этот масштабный спортивный объект возводился к 450-летнему юбилею башкирской столицы. Он станет одной из основных площадок проведения различных соревнований международного и российского масштаба. Они начнутся уже в октябре текущего года: в Уфе пройдет международный форум «Россия – спортивная держава».
Добавим, строительство Дворца борьбы стартовало в августе 2019 года по инициативе главы региона Радия Хабирова.
Фото: соцсети Радия Хабирова