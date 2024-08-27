«Малой» обеспечивает связью полк «Башкортостан» в зоне СВО

О парне невысокого роста, худощавом и с огромной силой воли рассказали сотрудники администрации города Октябрьского в социальных сетях. В зоне проведения специальной военной операции он с абсолютной точностью выполняет боевые задачи, и командование порой удивляется его оперативности.

Его позывной – «Малой». Задача бойца – обеспечить связью и интернетом полк «Башкортостан». Случается, что ему приходится в тяжелом обмундировании забираться на самое высокое дерево, которое растет в лесах под Кременной. А в это время над головой летают «птички» и совсем рядом ложатся мины 120-го калибра.

Вот уже два месяца «Малой» служит на передовой. И даже в моменты самых ожесточенных боев его мотострелковый батальон постоянно находится в сети. На днях парня наградили медалью участника СВО. И сразу после этого поступила команда выдвигаться: из-за очередного обстрела повреждена линия связи, которую необходимо отремонтировать максимально быстро. Все знают: «Малой» справится.

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.