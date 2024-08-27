В Башкирии стартовала профилактическая операция «СИМ»

К слову, сотрудники Госавтоинспекции республики вместе с сервисом кикшеринга провели занятия по вождению электросамокатов для всех желающих. Для этого была подготовлена специальная площадка с препятствиями. Поклонникам данного вида двухколесного транспорта рассказали о его устройстве и правилах дорожного движения, в частности, о запрете выезда на проезжую часть, езды по «зебре», управления самокатом в нетрезвом состоянии и передвижении на одном транспорте вдвоем или втроем. А чтобы это не забылось, всем раздавали памятки.