Балтачевский район Башкирии отмечает 94-летие

В Балтачевском районе отметили день рождения муниципалитета. Для гостей организовали выставку ремесел и достижений района за 94 года. О них сняли фильм.

В день рождения на сцене наиболее активным жителям были вручены награды и почетные звания федеральных и республиканских ведомств. Кроме того, прошло совещание педагогических работников, где были отмечены ключевые направления развития системы образования.