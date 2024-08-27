На телеканале БСТ состоялся телемарафон «Время героев. Шаймуратову-125»

На протяжении всего дня героями эфира были историки, волонтеры, участники СВО, сотрудники госфонда «Защитники Отечества». Кроме того, на прямую связь выходили наши коллеги, которые работают в зоне спецоперации. Главными темами стали жизнь и боевой путь Героя России Минигали Шаймуратова и конников 112-й Башкавдивизии, беседы с бойцами, а также поддержка военнослужащих и их семей.

Башкортостан всегда протягивает руку помощи нуждающимся, отметил руководитель администрации главы республики Максим Забелин. Это касается как Донбасса и других регионов страны, где сложилась непростая ситуация из-за боевых действий, так и разных точек мира.

Жители республики – это отзывчивые и добрые люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Надо знать и чтить свою историю, если мы не будем знать свою историю, то мы не сможем правильно воспитать и сформировать наших детей и подрастающее поколение. Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан