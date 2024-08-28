В Уфе перевернулся автомобиль скорой помощи

Накануне в Уфе на пересечении улиц Бакалинской и Менделеева столкнулись кроссовер «Рено Дастер» и «Газель» скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, предварительно установлено, что водитель спецтранспорта включил проблесковые маячки и намеревался проехать светофор. Однако на перекрестке машина врезалась в иномарку, после чего «скорая» перевернулась на бок.

В результате ДТП пострадали пассажиры кроссовера: 5-летняя девочка и 31-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. В карете скорой помощи пострадали 22-летний фельдшер и 75-летняя пациентка.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.