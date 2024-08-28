В Уфе в день празднования юбилея заложат капсулу времени

В день празднования 450-летнего юбилея башкирской столицы, 31 августа, состоится закладка капсулы времени. Послание в ней будет адресовано будущим поколениям, которые вскроют ее через 50 лет.

Как сообщает пресс-служба уфимской администрации, мероприятие пройдет у стелы «Уфа – город трудовой доблести», в связи с чем с 7:00 до 13:00 часов будет ограничено движение транспорта по улице Набережной – от Сочинской до Бельского моста.

Сейчас у стелы готовят территорию, написал в своих социальных сетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Здесь высаживают кустарники, деревья и многолетние цветы.