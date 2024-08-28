В Башкирии возбуждено уголовное дело за организацию ячейки АУЕ*

Сотрудники УФСБ Росси по Башкирии совместно с коллегами УФСИН России по республике установили, что ранее неоднократно судимый организовал на территории колонии строгого режима ячейку экстремистского движения «Арестантское уголовное единство», деятельность которого запрещена на территории страны.

Осужденный 44-летний мужчина без гражданства отбывал наказание в ИК-4 в Салавате. В созданной преступной иерархии ячейки были назначены руководящие отдельными сферами незаконной деятельности. Злоумышленник вместе со своими помощниками пропагандировал криминальную идеологию, направленную на возбуждение ненависти по отношению к правоохранителям, и занимался вербовкой новых членов запрещенной организации.

Кроме того, в распоряжении ячейки находилась неформальная касса осужденных, члены ячейки постоянно вносили туда денежные средства. К несогласным применяли меры физического и морального насилия.

Следком Башкирии возбудил уголовные дела в отношении преступника и его пособников за организацию деятельности экстремистской организации и вымогательство.

* деятельность организации в 2020 году решением Верховного суда РФ признана экстремисткой и запрещена на территории страны.