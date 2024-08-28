Радий Хабиров продлил срок повышенных выплат контрактникам

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о продлении срока единовременных выплат в размере 505 тысяч рублей желающим служить по контракту. Ранее данная мера поддержки должна была действовать только до 31 августа текущего года. Документом предусмотрено ее продление на срок до 31 октября 2024 года.

На сегодняшний день размер единовременной выплаты контрактникам из Башкирии с учетом федеральных, региональных и муниципальных надбавок превышает 1,2 млн рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.