Радий Хабиров встретился с учениками шаймуратовских классов

Что значит патриотизм и любовь к Родине? Именно этот вопрос первым задали школьники главе республики. Радий Хабиров сегодня встретился с учащимися шаймуратовских классов в военно-патриотическом парке «Патриот». Там организована профильная смена для более чем 200 шаймуратовцев со всех районов и городов республики.
За шесть дней ребят ожидала насыщенная программа. Это и военная, огневая, тактическая, медицинская и строевая подготовка. Также школьники показывали навыки ориентирования на местности.
В парке «Патриот» для шаймуратовцев организовали и богатую культурно-досуговую программу. В гости к школьникам с выставкой приезжал музей 112 Башкавдивизии, представители телеканала «Тамыр» показали ребятам фильм о первом башкирском лётчике Галимзяне Ишмурзине, по вечерам шаймуратовцы участвовали в различных конкурсах.