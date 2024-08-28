Радий Хабиров встретился с учениками шаймуратовских классов

Шаймуратовец – это тот, кто хорошо учится, старается овладеть знаниями, потому что это самое главное в вашем возрасте. На вас особая ответственность понимания истории нашей страны, поскольку вы шаймуратовцы. Ну и, конечно же, нормальные и здоровые черты гражданина должны быть у вас, шаймуратовец – это всё-таки всегда пример.

Радий Хабиров