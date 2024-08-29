В Башкирии обновили помещения судебных участков мировых судей

В Белорецком районе обновили помещения шести судебных участков мировых судей. Комнаты для стражей правосудия были выделены еще в 2001 году и нуждались в капремонте. И только в 2022 году, благодаря личной поддержке главы республики, там началась объёмная работа.
Провели не только ремонт, но и обновили мебель, технические средства пожарной безопасности, антитеррористической защиты. Общая сумма составила более 5 млн рублей. На эти деньги удалось полностью реконструировать внутренние помещения, рабочие кабинеты, заменить окна, установить системы кондиционирования, отладить водоснабжение, обновить сантехнику.
Оборудовали и место временного пребывания людей, содержащихся под стражей. Вместо привычных железных клеток в зале судебного заседания смонтировали кабину из бронированного стекла.