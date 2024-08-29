В центре Уфы появился новый арт-объект «Ете»

В Уфе появилось ещё одно место притяжения. На улице Ленина сквер возле ГКЗ «Башкортостан» зазвучал. Неравнодушные и активные горожане решили преподнести городу подарок в виде нового арт-объекта.
Преображенный сквер назвали «Ете». В нём отразили историю башкирских родов и одно из главных национальных достояний – курай. Установленный музыкальный инструмент таит в себе сюрприз.
Открытие сквера «Ете», во главе которого стоит курай, не могло пройти без соответствующего музыкального сопровождения. Перед гостями выступили кураисты.