Радий Хабиров вручил госнаграды в преддверии 450-летия Уфы

В преддверии празднования юбилея Уфы Глава Башкортостана вручил жителям столицы государственные награды. В своем выступлении Радий Хабиров поблагодарил уфимцев. Он подчеркнул, что столица Башкортостана всегда славилась своими тружениками, и напомнил о вкладе жителей города в Победу в Великой Отечественной войне. О присвоении Уфе высокого звания «Города трудовой доблести». Отдельно Глава Башкортостана говорил о выдающихся представителях самых разных профессий.

Мы гордимся столицей нашей республики, чтим традиции и вместе строим для Башкортостана лучшее будущее. Поздравляю вас с юбилеем любимого города и заслуженными наградами. Желаю вам новых профессиональных и творческих достижений! Здоровья, благополучия, мира и добра вам и вашим близким.

Радий Хабиров

Радий Хабиров наградил орденами, медалями, почетными званиями, грамотами и благодарностями 82 человека. Это учителя, артисты, врачи, инженеры, руководители крупных предприятий и вузов, спортсмены, муниципальные служащие. А также бойцы, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Я чувствую гордость за получение награды. Была сбита техника, и мы участвовали в эвакуации раненых. Выполняли такие задачи и помогали. Башкортостан — моя родина, малая родина. Большая моя родина — это Россия. И за большую и малую родину мы должны стоять горой. И тогда мы точно победим.

позывной «Бизон»

Конечно же, эта награда, полученная в этот день, для меня имеет очень большое значение. Я бы хотела одним из пожеланий сказать, что наш город стал еще зеленее, стал самым зеленым городом Российской Федерации, и, конечно, не без нашей помощи, и лимонарий в этом плане имеет свою роль, являясь таким зеленым оазисом в течение всего года.

Фарида Садыкова, заведующая учебно-опытным хозяйством Уфимского лесотехнического техникума

Огромную благодарность я бы хотела сказать Радию Фаритовичу о том, что труд мой оценен. 30 лет на сцене и 30 лет в качестве преподавателя института искусств, которое готовит новое поколение артистов, которые работают во всех театрах нашей республики и за ее пределами. И, конечно же, это огромное счастье.

Тансулпан Бабичева, заведующая кафедрой режиссуры и мастерства актера Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова
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