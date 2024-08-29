Радий Хабиров вручил госнаграды в преддверии 450-летия Уфы

В преддверии празднования юбилея Уфы Глава Башкортостана вручил жителям столицы государственные награды. В своем выступлении Радий Хабиров поблагодарил уфимцев. Он подчеркнул, что столица Башкортостана всегда славилась своими тружениками, и напомнил о вкладе жителей города в Победу в Великой Отечественной войне. О присвоении Уфе высокого звания «Города трудовой доблести». Отдельно Глава Башкортостана говорил о выдающихся представителях самых разных профессий.
Радий Хабиров наградил орденами, медалями, почетными званиями, грамотами и благодарностями 82 человека. Это учителя, артисты, врачи, инженеры, руководители крупных предприятий и вузов, спортсмены, муниципальные служащие. А также бойцы, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции.