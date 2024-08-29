Радий Хабиров вручил госнаграды в преддверии 450-летия Уфы

Конечно же, эта награда, полученная в этот день, для меня имеет очень большое значение. Я бы хотела одним из пожеланий сказать, что наш город стал еще зеленее, стал самым зеленым городом Российской Федерации, и, конечно, не без нашей помощи, и лимонарий в этом плане имеет свою роль, являясь таким зеленым оазисом в течение всего года.

Фарида Садыкова, заведующая учебно-опытным хозяйством Уфимского лесотехнического техникума