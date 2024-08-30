Супруга бойца СВО из Башкирии рассказала, как семья справляется с разлукой

Житель Иглинского района попал в зону проведения спецоперации по частичной мобилизации. Его супруга Ирина рассказала корреспонденту издания «Иглинские вести» Веронике Абрамовских о том, как семья ждет папу и как они поддерживают друг друга в тяжелые времена.

До того, как ее супруг ушел на СВО, он имел хорошую работу на заводе «Синтезспирт». Когда объявили частичную мобилизацию, мужчина сразу же отрезал: «Я прятаться не буду!». Для Ирины его слова стали поводом для тревог. Одновременно она восхищалась его решимостью встать на защиту Родины.

Дома бойца с позывным «Гильза» ждут две дочки. Мама часто рассказывает им о том, какой у них замечательный отец.

Когда муж выходит на связь, я делюсь с ним новостями о наших девочках, рассказываю о том, как они играют на фортепиано и как сильно его ждут. Я стараюсь говорить только о хорошем, чтобы он не переживал за нас. Рассказываю о том, как мы гордимся им, о том, как дочки его любят и ждут возвращения домой. Ирина, супруга бойца СВО

Семья знает, что папа их всех очень любит их – свою семью, девочек и их маму. И даже на передовой его мысли всегда с ними. Они стараются быть для него опорой и делают все, чтобы воин чувствовал поддержку из дома.

С каждым днем ожидания я укрепляюсь в своих чувствах и убеждениях, что мы сможем преодолеть любые трудности. Мой муж – наш герой, и я горжусь, что у моих детей такой отец. Посылаю ему свою любовь и поддержку издалека, надеясь, что совсем скоро мы будем снова все вместе. Ирина, супруга бойца СВО

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.