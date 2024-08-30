В Уфе проходит общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья

Представители более 30 российских городов приехали в столицу Башкортостана обсудить вопросы взаимодействия между муниципалитетами. В эти минуты в Конгресс-холле проходит общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья. В нём принимают участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров.
В повестке — четыре вопроса. В частности, члены ассоциации обсуждают оказание органами местного самоуправления помощи участникам СВО и членам их семей, обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ассоциация городов Поволжья почти 26 лет объединяет на добровольной основе муниципальные образования Поволжского региона и координирует деятельность для более эффективной реализации их прав и интересов.
Ряды ассоциации городов Поволжья сегодня пополнили ещё четыре муниципалитета — это Альметьевск, Набережные Челны, Нефтекамск и Салават. Кстати, в качестве гостей на мероприятие пригласили представителей новых регионов России, мэра Донецка и временно исполняющего полномочия главы администрации города Луганска.