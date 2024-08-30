В Уфе проходит общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья

Представители более 30 российских городов приехали в столицу Башкортостана обсудить вопросы взаимодействия между муниципалитетами. В эти минуты в Конгресс-холле проходит общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья. В нём принимают участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров.

В повестке — четыре вопроса. В частности, члены ассоциации обсуждают оказание органами местного самоуправления помощи участникам СВО и членам их семей, обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ассоциация городов Поволжья почти 26 лет объединяет на добровольной основе муниципальные образования Поволжского региона и координирует деятельность для более эффективной реализации их прав и интересов.

Ассоциация объединяет 26 городов, и сегодня в ее состав будут приняты еще 4 города: Альметьевск, Набережные Челны, Нефтекамск и Салават. Сегодня в центре внимания участники СВО и члены их семей. Важно, чтобы они получали не только меры поддержки, но и нашу заботу. Хочу поблагодарить всех вас за поддержку бойцов. Важным вопросом становится социальная адаптация участников СВО, которые возвращаются домой. Мы должны знать, в чем нуждаются наши защитники и их семьи.

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе

От вашей работы во многом зависит, насколько своевременно и эффективно решаются жизненно важные вопросы на местах. Без преувеличения, муниципальное управление является самым народным звеном власти. Особенно важен ваш вклад в поддержку участников специальной военной операции и их семей. Вы напрямую общаетесь с родственниками наших бойцов, погружены в их нужды и потребности, помогаете в решении любых вопросов. За это вам сердечная благодарность, коллеги.

Радий Хабиров

Ряды ассоциации городов Поволжья сегодня пополнили ещё четыре муниципалитета — это Альметьевск, Набережные Челны, Нефтекамск и Салават. Кстати, в качестве гостей на мероприятие пригласили представителей новых регионов России, мэра Донецка и временно исполняющего полномочия главы администрации города Луганска.

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