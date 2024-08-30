В Уфе проходит общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья

Ассоциация объединяет 26 городов, и сегодня в ее состав будут приняты еще 4 города: Альметьевск, Набережные Челны, Нефтекамск и Салават. Сегодня в центре внимания участники СВО и члены их семей. Важно, чтобы они получали не только меры поддержки, но и нашу заботу. Хочу поблагодарить всех вас за поддержку бойцов. Важным вопросом становится социальная адаптация участников СВО, которые возвращаются домой. Мы должны знать, в чем нуждаются наши защитники и их семьи.

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе