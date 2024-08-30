В Башкирии начальник ГАИ уберег пенсионерку от своих «коллег» и «банкиров»

История со спасением сбережений пенсионерки из Стерлитамака. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, начальник ГАИ Рустам Янгиров, находясь в отпуске, заметил у банкомата пожилую женщину, которая была чем-то взволнована.

Она долго разговаривала по телефону, а потом пыталась перевести на чей-то счет деньги. Правоохранитель смекнул, что пенсионерку пытаются «развести» мошенники.

Он подошел к ней, поговорил и привез в дежурное отделение полиции, чтобы та написала заявление. Как выяснилось, женщине звонили «следователь», а также «сотрудник» Центробанка. Оба пытались убедить ее перевести миллион рублей на «безопасный» счет.

По данному факту возбудили уголовное дело, отметили в ведомстве.